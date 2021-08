VIDÉO - Les vaccinés, aussi contagieux que les non-vaccinés ? Les précisions du Pr Bréchot

Et si le variant Delta était tout aussi contagieux, peu importe que l’on soit vacciné ou non ? C’est ce qu'a laissé entendre une note interne du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les autorités de santé américaines, qui a provoqué une levée de boucliers après avoir fuité dans la presse. Cette étude fait état d’une charge virale similaire chez les personnes ayant été infectées par le variant originaire d’Inde qu'elles aient bénéficié du vaccin ou qu'elles n'aient pas reçu de dose.

Si cette note relaye le fait que la transmissibilité chez les vaccinés n’est pas nulle, elle est à prendre avec prudence. En effet, le phénomène reste rare, tient à préciser le Pr Christian Bréchot, virologue et ancien directeur de l’Inserm et de l’Institut Pasteur. Sur LCI, le médecin explique que cette déclaration "ne remet absolument pas en cause l’efficacité du vaccin" dans "90% des cas". Ainsi, les personnes ayant été infectées après avoir été vaccinées sont largement minoritaires aujourd’hui, même en présence du variant Delta, qui est plus contagieux. "C’est vrai que pour le Delta, la charge virale est comparable à celle des non-vaccinés mais ça concerne les 10% de personnes qui ont été en échec du vaccin", souligne le virologue. "Ça ne remet pas en cause le fait que 90% des personnes qui ont été vaccinées ne vont pas être contaminantes, ne vont pas transmettre le virus."

Des données obtenues de manière empirique et qui permettent de dire au Pr Bréchot que "la phrase d’Anthony Fauci a été tronquée". Une référence aux propos tenus par le médecin en chef à la Maison Blanche, mardi 27 juillet dans la presse américaine. "Les vaccinés peuvent transmettre le virus, c’est un fait", expliquait alors le Dr Fauci pour justifier le retour du port du masque en intérieur pour les personnes déjà vaccinées. Par ailleurs, pour le virologue, "il n’est pas du tout certain que les maladies dues au variant Delta soient plus sévères que les autres".