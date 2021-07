Variant Delta : les nouvelles mesures suffiront-elles ?

Avec le variant Delta, plus de 40 000 nouveaux cas par jour sont prévus à la mi-août contre moins de 5 000 aujourd'hui. Selon le l'infectiologue Robert Sebbag, médecin, il était urgent d'agir. Il pense qu'il faut aller très très vite, et qu'il faut réfléchir pass sanitaire ou pass vaccinal. Selon ce médecin, la réalité nous montre aujourd'hui que le vaccin protège vraiment.

Pour l'heure, la reprise épidémique ne se fait pas sentir à l'hôpital. Les admissions sont toujours en baisse, mais les médecins réanimateurs s'attendent à une hausse dans quatre à six semaines. D'ici là, rendre obligatoire la vaccination pour les soignants et les professionnels en contact avec des personnes vulnérables n'est pas à la hauteur pour l'épidémiologie Martin Blachier. Il estime qu'on n'aura pas un impact considérable sur l'épidémie et qu'il faudra que toute la population française soit vaccinée, que seule l'obligation pourra nous faire atteindre ce but car la vaccination volontaire sera insuffisante.