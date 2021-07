Variant Delta : plusieurs clusters dans la Somme

Au laboratoire du centre hospitalier d'Amiens cet après-midi, deux biologistes analysent une plaque avec 94 tests PCR. Trois se sont révélés positifs, dont deux du variant Delta. "Jusqu'à présent, on avait plutôt le variant anglais qui était majoritaire. Et on voit que depuis quinze jours environ, on a le variant Delta qui augmente de façon significative, à dépasser les 50%", déclare Pr Sandrine Castelain, cheffe du pôle biologie et pharmacie au CHU d'Amiens-Picardie.