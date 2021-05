Variant détecté à Bordeaux : doit-on s'en inquiéter ?

A priori, on ne devrait pas s'inquiéter. Il s'agit en effet d'un variant connu qui avait émergé en Grande-Bretagne il y a plusieurs mois. Et depuis, il ne s'est jamais répandu durablement. C'est vrai qu'en mars-avril, on avait bien identifié quelques cas, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Grand Est et en Île-de-France. Mais c'étaient des cas isolés.