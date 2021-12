Variant Omicron : des premières études rassurantes

Voilà à peine 15 jours que le variant Omicron a été détecté en Afrique du Sud et que les chercheurs du monde entier tentent de mieux le cerner. Est-il plus contagieux ? En peu de temps, on a retrouvé sa trace dans 57 pays. Selon des données encore préliminaires, il semble se transmettre plus facilement que le Delta. Est-il plus dangereux ? Pour l'instant, l'Organisation mondiale de la santé est plutôt confiante. Elle n'a pas noté d'augmentation des hospitalisations.