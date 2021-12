VIDÉO - Variant Omicron : du porteur au laboratoire, comment le premier cas français a été identifié

Tous les passagers en provenance de l'étranger sont systématiquement dépistés. Parmi eux, ce lundi, un homme de 53 ans revenant d'un voyage en Afrique australe semble pouvoir être porteur du nouveau variant. Souffrant de maux de tête et douleur musculaire, il est placé à l'isolement.

"On a été informés le dimanche, par l'Agence régionale de santé (ARS) et Santé publique France, qu'il y avait des échantillons suspectés, qui pouvaient éventuellement porter le variant Omicron", précise Dr Patrick Mavingui, microbiologiste et directeur de recherche au CNRS, dans la vidéo en tête de cet article. Et le médecin d'ajouter : "Donc, on s'est mobilisés dimanche pour aller récupérer les échantillons et les séquencer ensuite".