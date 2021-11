VIDÉO - Variant Omicron : plus contagieux, mais moins grave ? Explications de Gérald Kierzek

L’Organisation mondiale de la santé juge "élevée" la probabilité que le nouveau variant du SARS-CoV-2 se répande dans le monde. Mais l'OMS souligne aussi combien on ignore encore tout sur la contagiosité et la gravité réelles de ce variant, après plusieurs jours d'informations contradictoires, parfois rassurantes et parfois alarmistes. Face à cet inconnu, faut-il alors s'inquiéter ?

En d'autres termes, un variant peut ne pas devenir majoritaire partout dans le monde. Si "cela a été le cas avec le variant Delta, cela n'a pas été le cas avec d'autres variants", explique-t-il. "Il faut rester très prudent d'autant que vu la dangerosité et la virulence qui me paraissent plus faibles de ce variant Omicron, cela me parait même être une bonne nouvelle."

Pour le moment, les chercheurs insistent sur un point : la stratégie de lutte contre les variants actuels, notamment Delta, reste a priori la bonne, même avec l'apparition d'Omicron. Autrement dit, en pleine vague épidémique en Europe, y compris en France, il faut poursuivre une vaccination la plus large possible, en tout cas chez les adultes, et continuer à respecter les gestes barrières comme le port du masque.