Variant Omicron : les contrôles aux frontières suffisent-ils ?

En déplacement à Roissy samedi dernier, le porte-parole du gouvernement, Gabrial Attal, se voulait rassurant en disant : "nous mettant en place un système drastique de contrôle aux frontières pour réduire au maximum le risque d'arrivée du variant Omicron". Pour en avoir le cœur net, nous avons vérifié auprès de passagers. En arrivant d'un pays classé rouge écarlate, par un vol direct, ils font tous un test antigénique et tous reçoivent une notification de dix jours de quarantaine. Négatifs, Léa et Sacha sont isolés chez eux. Ils nous ont envoyé ces photos pour dénoncer la prise en charge à l'aéroport.

Et pour les voyageurs passés par des pays tiers ? Nous avons échangé avec Neil. Lui, est parti de Johannesburg, a transité par Amsterdam où il n'a fait aucun test. Aucun test non plus lors de son transit à Roissy. Aucune consigne de la part de l'État ou d'Air France. Malgré tout, Neil et sa femme ont décidé de leur propre initiative de s'isoler chez eux.