Variant Omicron : que disent les chiffres en France ?

Les patients d'une trentaine d'années avec un Covid grave et non vaccinés, le service de réanimation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, n'a plus aucune place pour en accueillir. Ses 16 lits sont tous occupés, pour moitié par des patients Covid. Ils devraient bientôt être réduits à 15, faute de bras. En effet, le Dr Alexandre Avenel, médecin réanimateur, nous explique que par rapport aux autres vagues, notamment la première, l'établissement est dans l'incapacité totale de monter la charge, de pouvoir faire des lits. Entre les arrêts maladie et les démissions de soignants, ce médecin redoute l'arrivée du nouveau variant.