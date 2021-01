Variant sud-africain : faut-il s’inquiéter ?

Officiellement, six cas du variant sud-africain ont été recensés en France, mais il y en a forcément beaucoup plus. À Nice, deux personnes ont été testées positives après avoir été contaminées par un membre de leur famille venu d'Afrique du Sud. Elles se sont isolées. À Nantes, une mère de famille, membre d'une église évangélique, a également été testée positive. Elle a participé à une congrégation religieuse au Mozambique. Elle ne présenterait pas de symptôme grave, mais elle pourrait avoir contaminé sa famille. Il y a donc un risque de cluster. Tout comme cette femme dans le Val-de-Marne qui revenait, elle aussi, de ce voyage au Mozambique. Elle est dans un état grave, et là encore, il y a un risque de cluster. Quand ce mutant est-il apparu plus précisément ? Le vaccin est-il encore efficace ?