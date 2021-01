Variant : vrai responsable des flambées épidémiques ?

Au début du mois de décembre, la France est reconfinée, mais pas le Royaume-Uni. À Londres, les stades de football, les restaurants, et les bars étaient ouverts. Cela a duré trois semaines. C'est à ce moment-là que les chiffres se sont affolés et que le variant britannique, plus contagieux, a circulé. Mais il est difficile de tout mettre sur le dos de ce variant. Ce sont surtout ces scènes de liberté qui ont permis le développement de la maladie. Ce n'est que le 4 janvier que le reconfinement total est mis en place par Boris Johnson. Qu'en est-il de la situatkion en Irlande, aux États-Unis, au Mexique, et en France ?