Variants du Covid-19 : certains masques en tissu désormais déconseillés

Maintenant qu'on n'est plus en pénurie de masques chirurgicaux, il est recommandé de les privilégier. Il est à noter qu'ils filtrent jusqu'à 98% du virus. À dix centimes l'unité en moyenne, ils sont aujourd'hui les plus utilisés. Plus efficace encore, le FFP2, qui coûte dix fois plus cher. En Bavière ou en Autriche, ce modèle devient obligatoire dans les commerces et les transports. Dans l'Hexagone, la question n'est pas encore tranchée.