Vieillir avec le VIH : Pascale vit avec le Sida depuis 37 ans

Avant de se savoir malade, Pascale a eu une fille. Et puis, elle a découvert qu'elle lui a transmis le virus. Toutes deux ont alors commencé à prendre les mêmes traitements, jusqu'à 25 cachets par jour. Il y a cinq ans, sa fille accouche d'un enfant séronégatif car grâce aux trithérapies, la charge virale des mamans devient quasi indécelable. Et les progrès dans les traitements sont tels que Pascale n'a plus qu'un seul cachet par jour. Elle se dit encore fatiguée, tant ses défenses immunitaires sont affaiblies. L'un des enjeux reste l'information des plus jeunes.