Virus : comment s'en sort la France ?

Si on considère l'indicateur de la mortalité, le pays est mieux situé que l'Italie et des Etats-Unis, mais moins bien que la Belgique. Pourtant, si on rapporte ses données à la population de chaque pays, les Belges se retrouvent avec 548 morts par million d'habitants contre 142 pour les Américains et 319 pour nous. Sur le point de vue de la gestion de la propagation du virus, nous avons également mieux réussi à la contenir que l'Espagne ou l'Italie. Quid de notre capacité à mobiliser les lits en réanimation au pic de l'épidémie ?



