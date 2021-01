Virus mutant : la crainte d'une flambée épidémique

Ce vendredi matin, les Bagnolais ont appris qu'un membre du personnel d'une école a été testé positif au variant anglais du Covid. "On n'a pas trop le choix de les laisser, mais on fait confiance aux personnes qui les encadrent", temporise un père de famille. Ce qui inquiète, c'est que la personne porteuse du virus mutant n'a pas voyagé au Royaume-Uni, ni fréquenté d'individu revenant de l'étranger. Alors, comment a-t-elle été contaminée ? À quel point le virus circule déjà sur le territoire ? Pour freiner la propagation du nouveau virus, il est urgent de tester les collègues de l'animateur. Et dès samedi, une campagne de tests massifs sera organisée en ville. Elle se poursuivra lundi et mardi prochain. À cette issue, chaque résultat positif sera analysé pour déterminer s'il s'agit ou non du gène anglais.