Visites autorisées dans les Ehpad : l'émotion des familles

Bernadette et Fabienne étaient impatientes, car elles attendaient ce moment depuis six semaines. Ce lundi, elles ont enfin pu accéder à la résidence où est hébergée Jeanine, leur maman, âgée de 93 ans. Les 45 minutes d'échange ont été très émouvantes. Pour cet Ehpad de 60 résidents et 36 salariés, touché par le coronavirus, cet après-midi était un test avant d'organiser l'accueil d'autres familles selon les mêmes règles.



