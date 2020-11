Visons : quels risques pour l'homme ?

Dans l'Hexagone, il y a 20 000 visons répartis dans quatre élevages du pays, dont l'Eure-et-Loir, l'Orne, la Haute-Saône et la Meuse. Ces derniers sont aujourd'hui sous haute surveillance car les visons peuvent transmettre le Covid-19 à l'homme. Et on parle à chaque fois, en moyenne, de plusieurs milliers d'animaux. Sur les vidéos publiées par les associations de défense, on voit bien une promiscuité, qui va forcément provoquer une propagation rapide, difficile à circonscrire. C'est la raison pour laquelle, dès qu'il y a un cas de contamination, c'est souvent l'abattage qui est effectué. Cependant, c'est la question des mutations qui pose problème. Le vison va attraper le virus par le biais de l'homme, il va y avoir une mutation, et l'animal va par exemple le retransmettre aux salariés de l'élevage. Qu'en disent les scientifiques ?