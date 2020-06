Voter au second tour : risque de contamination ?

Les statisticiens de l'Université de Clermont-Ferrand appellent à la prudence pour l'organisation du second tour des municipales. En effet, d'après les résultats de leur étude, le premier tour du 15 mars dernier aurait accéléré la propagation du Covid-19. Selon les chercheurs, plus le taux de participation avait été élévé, plus le taux de mortalité local avait été important chez les plus 60 ans. Ce constat concerne les cinq semaines qui ont suivi les élections. Cette étude relance-t-elle le débat sur les élections du 28 juin prochain ?



