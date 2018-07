VIDÉO - Votre enfant ne joue pas assez dehors ? Réconciliez-le avec la nature !

DEHORS ! - Près d'un enfant ou adolescent sur deux ne joue jamais en dehors de sa maison pendant la semaine. Conséquence : il ne connaît pas la nature et l'environnement, et, pire, peut développer des pathologies telles que le stress ou l'obésité. D'où l'importance capitale d'aérer la tête (et les jambes) des plus jeunes.