Votre santé : quand les médecins deviennent salariés

Le plus souvent, les médecins rechignent à s'installer dans un cabinet libéral, car les horaires sont trop lourds et les tâches administratives écrasantes. La solution est d'embaucher les médecins comme simple salarié. La formule a convaincu le président de la région Centre-Val de Loire, il veut salarier 150 médecins d'ici cinq ans.



