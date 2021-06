Vous êtes-vous choisi un "pharmacien correspondant" ?

Autre nouveauté : le "pharmacien correspondant" peut désormais renouveler une ordonnance sur une période d'un an, contre trois mois auparavant. Mais sur ce point, les médecins sont réservés. "La responsabilité du médecin est de donner les bons médicaments en fonction de la pathologie, l'âge et le poids, et de réviser comme il l'a appris. Au-delà de six mois sans le revoir, ça me paraît risquer", explique le docteur Bernard Ordono. Contrairement au médecin référent, déclarer un "pharmacien correspondant" n'est pas obligatoire.