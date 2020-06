Vrai ou faux : la propagation du coronavirus par la climatisation

Les épidémiologistes en savent un peu plus sur le mode de propagation de l’épidémie de Covid-19. Ils sont tous d’accord sur un point : le virus ne vole pas et ne peut se transmettre que lorsqu'il est en quelque sorte projeté. La climatisation peut-elle être un vecteur de contamination ? Peut-on l’utiliser en limitant les risques ? En cas de forte chaleur, vaut-il mieux couper la climatisation et mettre en marche un ventilateur ? Les éléments de réponse avec Marine Brossard.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.