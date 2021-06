VIH : à partir de ce mardi, les médecins généralistes peuvent prescrire le traitement PrEP

C’est une avancée majeure dans la lutte contre le Sida. À partir de ce mardi 1er juin, la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, sera plus facilement accessible. Pris en comprimés, ce traitement à base d'anti-rétroviraux est prescrit aux personnes séronégatives - non porteuses du VIH - de prévenir une contamination lors de rapports sexuels sans préservatif.

Une bonne nouvelle alors que la France enregistre encore au moins 6.000 nouvelles contaminations par an et que le nombre de premières prescriptions de ce traitement a chuté de 80 % depuis le début de la crise sanitaire.

"La crise sanitaire a mis en évidence la chute de l'activité de dépistage du VIH (-10%) et des IST bactériennes (-6%) en 2020, et la diminution du recours à la PrEP", a estimé le ministère de la Santé dans un communiqué. "Il y a eu 650 000 dépistages", du VIH de moins depuis le début de l'épidémie, avait alerté la présidente du Sidaction en mars dernier. "Aujourd'hui plus de 30.000 personnes sont sous PrEP mais ce n'est pas suffisant pour casser les chaînes de nouvelles contaminations et faire baisser puis disparaître l'épidémie", a poursuivi le ministère.