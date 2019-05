Etat végétatif, cérébro-lésé, arrêt des soins, euthanasie... cinq termes pour mieux comprendre l'affaire Lambert

La loi Clayes-Leonetti est la loi française de 2016 sur la fin de vie. C'est le texte juridique qui a été utilisé pour trancher et prendre une décision dans l'affaire Vincent Lambert. La justice s'est mêlée de cette affaire médicale et normalement privée parce que ses proches sont entrés en conflit. Ses parents, son demi-frère et sa sœur estiment qu'il est simplement handicapé et que lui couper la nutrition et l'hydratation équivaut à le tuer. A l'inverse, son épouse Rachel, cinq de ses frères et sœurs et son neveu dénoncent un "acharnement thérapeutique".





C'est ce point de vue qui a été conforté à plusieurs reprises par la justice, selon laquelle la poursuite du traitement traduirait bien un cas "d'obstination déraisonnable", décrite dans la loi Claeys-Leonetti. Précisément dans ces situations, la loi permet de suspendre les traitements lorsqu'ils "apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie". La décision doit être prise par les médecins de façon collégiale, et les techniques de l'euthanasie ou du suicide assisté sont interdites.