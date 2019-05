Vincent Lambert : l'ultime appel des parents

Après un grave accident de la route, Vincent Lambert est dans un état végétatif et tétraplégique depuis plus de dix ans. Suite à la décision de justice, l'arrêt de ses soins est programmé à partir du 20 mai 2019. Un verdict que les parents n'acceptent pas. Ils ont alors déposé un recours pour contrer cette cessation des traitements. Autre sujet : la semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau se tient du 20 au 24 mai 2019. Que faut-il savoir sur cette maladie ?