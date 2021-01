Le "virus inquiétant créé en Chine" évoqué dans un article de 2013 n'a aucun lien avec le Covid

Initialement paru dans la version papier du Parisien, l'article en question est encore disponible en ligne. En avril, des lecteurs l'ont exhumé et partagé, si bien que l'auteure a été rapidement assaillie de messages. "J’ai vu surgir il y a quelques jours des personnes sur Twitter que je ne connais absolument pas, qui relayaient l’article et qui me demandaient : est-ce que c’est un fake ?", a-t-elle expliqué à Radio Canada.

En l'occurrence, il ne s'agit pas du tout d'un faux. Les faits ont été relayés par plusieurs titres de presse à l'époque, et faisaient état des travaux d'une "équipe de chercheurs de l'université agricole du Gansu", qui a "donné naissance à un nouveau virus, mélangeant des gènes de H5N1 et de H1N1". Cet "hybride made in China", tel qu'il est décrit, a réuni le pire des deux virus déjà connus, "avec cette caractéristique inquiétante : il se transmet très facilement entre deux cochons d'Inde, via les voies respiratoires. Par un simple éternuement, par exemple."