Virus mutant : peut-on vraiment empêcher sa propagation en France ?

Depuis jeudi, il est question en France de "clusters à risque" du variant britannique du coronavirus, plus transmissible. Le premier a été détecté en Ile-de-France, à Bagneux, à partir d'"une personne travaillant dans deux établissements scolaires" de Bagneux. Un second a été repéré dans un foyer près de Rennes avant que les résultats des analyses ne soient revues. Quelques jours auparavant, c'est au sein du club de rubgy bayonnais que cette souche "anglaise" avait été identifé. Appelé VOC 202012/01, ce variant britannique comme le sud-africain nommé 501.V2 inquiète la communauté internationale. Que dire de la situation française ? Peut-on vraiment empêcher sa propagation sur le territoire ?

"Il n'est pas plus dangereux, c'est à dire que si vous êtes infecté il ne va pas plus vous conduire à l'hôpital ou en réanimation, il ne touche pas plus les enfants non plus" insistait sur ce point ce vendredi sur LCI le Pr Jean-Daniel Lelièvre, chef du service d’immunologie de l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil.

S'il ne semble pas intrinsèquement plus dangereux que le virus classique, le variant britannique est, selon les premières données, beaucoup plus transmissible, ce qui augmente le risque de saturation des hôpitaux par des malades du Covid-19.

Et de préciser qu'il n'y a "aucune différence (avec la forme classique du virus) en termes de symptômes que vous allez ressentir", et que le seul moyen pour les laboratoires de virologie de savoir s'il est question de ce variant "c'est aller voir comment est composé le virus", ce qui nécessite une démarche plus longue.

"Il faut être rassuré je pense à l'échelon individuel car c'est à l'échelon collectif qu'il y a un problème (...) cette transmissibilité conduit à une augmentation du nombre des cas et une saturation du système de santé", a-t-il détaillé. Et de poursuivre : "on sait que ce variant anglais est plus transmissible parce qu'on voit une augmentation de ces cas liés à ce nouveau variant au Royaume-Uni."