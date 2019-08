Visite médicale : un passage obligatoire de la rentrée

À l'approche de la rentrée scolaire, un petit tour chez le médecin s'impose. C'est devenu une habitude avant la fin des vacances d'été. Pour les enfants qui veulent s'inscrire dans les clubs de sport, la visite médicale est un passage obligatoire. A Gouville-sur-Mer, dans la Manche, les enfants n'en ont rien contre, d'autant plus qu'elle permet de faire le bilan sur leur état de santé et de mettre à jour les vaccins.



