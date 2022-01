Pourquoi les ventes de produits riches en vitamine D sont en plein boom ?

"Riche en vitamine D" : un slogan bientôt argument de vente massue ? C'est en tout ce que laisse croire les ventes de boîtes de sardines. En quelques mois, elles ont bondi d'environ 50% pour certaines références. "Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à leur façon de s'alimenter", explique Béatrice Feutré, directrice commerciale chez Connétable.

Pour ses nouveaux et nombreux adeptes, ces produits consolident les os et permettent un renforcement musculaire. Une tendance de fond loin d'être inutile puisque près de six Français sur 10 sont en manque de vitamine. En cause, l'absence de soleil nécessaire pour en fabriquer naturellement.