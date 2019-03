Y a-t-il trop de sel dans nos assiettes ?

C'est un incontournable de la cuisine. Le sel donne du goût et aide à conserver les aliments. Mais attention aux excès ! On en consomme en minimum dix grammes par jour par pincée. Cela reste supérieur à nos besoins quotidiens. En théorie, nous n'avons pas besoin de resaler nos plats pour les consommer.



