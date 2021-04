11 personnes à bord de l'ISS, est-ce un record ?

"Je vous avoue que je n’ai jamais vu autant d’astronautes à bord et je n’ai jamais vu autant d’engins spatiaux à bord", a lancé Thomas Pesquet peu après son arrivée. Si envoyer autant de personnes simultanément dans l'espace constitue un défi technique et technologique, est-ce pour autant un record ? Pour le savoir, LCI a remonté le temps et retrouvé des missions durant lesquelles la station a accueilli encore davantage de personnes à son bord.

11 êtres humains à bord de la station ? Un nombre "jamais vu depuis l'ère de la navette spatiale", commente la Nasa sans plus de précisions. Y a-t-il déjà eu autant, voire plus de monde à bord de l'ISS ? Il faut se plonger dans les archives spatiales pour le vérifier, et l'on retrouve en effet la trace de cohabitations avec encore davantage d'astronautes. Si l'acheminement des équipes se fait aujourd'hui uniquement à bord de vaisseaux Soyouz ou du "Dragon" développé par SpaceX, il faut se souvenir que jusqu'en 2011, la Nasa a utilisé des navettes spatiales pour le transports des équipes et du matériel dans l'espace.