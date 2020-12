Pourquoi la 5G n'est pas la bienvenue dans les aéroports

C'est une péripétie dont les opérateurs mobiles se seraient bien passés. Eux qui viennent de ferrailler pour l'attribution de leurs licences 5G, et qui n'imaginaient probablement pas - il y a un an encore - que des maires de villes moyennes et grandes ne s'opposent au déploiement du nouveau réseau, les voilà confrontés à une nouvelle polémique inattendue : et s'il était impossible de déployer la 5G dans les aéroports ?

Or, depuis deux semaines environ, ce qui devait relever d'un déploiement attendu et prioritaire a été mis sur pause par la DGAC, le gendarme du transport aérien chez nous. En cause, un rapport technique américain publié début octobre par le RTCA, l'organisme qui depuis 1935 définit les standards de sécurité électrique et radioélectrique de tout ce qui vole, pour toute l'industrie aéronautique. En effet, selon le rapport du RTCA, les fréquences de la 5G pourraient, par le jeu d'interférences, venir brouiller certains capteurs des aéronefs, et pas des moindres : on parle ici des radioaltimètres, ces radars qui disent à l'avion - et à son pilote - la distance précise qui les sépare de la terre. Le genre d'informations que - même en tant que passager - on aimerait voir rester toujours disponible, et 100% fiable.

Le problème, c'est que ces radars opèrent sur une bande de fréquence qui leur est dédiée dans le monde entier, entre 4,2 et 4,4 gigahertz, une bande de fréquence dont la 5G se rapprocherait un peu trop selon le RTCA. Difficile de se prononcer sur le fond pour un non-spécialiste, devant 213 pages de calculs et de modélisations théoriques [Document PDF], un pensum très technique destiné à soulever la question de ces possibles interférences plutôt qu'à statuer sur le risque réel qu'elles se manifestent et les dangers qu'elles poseraient dans la pratique.

Un travail sérieux, fouillé, mais à prendre peut-être de manière un moins littérale que ne le fait la DGAC. D'abord parce que, dans les pays qui ont déjà déployé la 5G, aucun problème de cet ordre n'a jusque-là été rapporté. Surtout, le document aborde la question par un versant d'abord américain, quand il pose le problème des interférences de la 5G sur la bande 3,7 à 4 GHz, là où la 5G chez nous ne dépasse pas 3,8 GHz, à distance assez respectable donc des 4,2 - 4,2 GHz des radioaltimètres.