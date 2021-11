À Londres, trois espèces de requins découvertes dans la Tamise

Sous la surface, la Tamise est bien plus riche qu'elle n'en a l'air. Des hippocampes, des phoques et même des requins ont été découverts dans ce fleuve qui traverse de part en part la capitale britannique selon un "bilan de santé" mené par la Zoological Society of London (ZSL) et rendu public ce mercredi.

Des nouvelles "positives" pour la faune de cette partie de l'Angleterre d'après l'association, alors que la Tamise avait été déclarée "biologiquement morte" en 1957. Depuis les années 1990, la rivière se repeuple grâce à une amélioration de la qualité de l'eau et de la concentration d'oxygène. Un phénomène qui s'accompagne de découvertes inattendues, notamment la découverte de trois espèces de requins : le requin épineux, le requin hâ et l'émissole tachetée.