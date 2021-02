Les dinosaures anéantis par une comète ?

À l'origine de l'étude, deux chercheurs de l'université de Harvard, laissés insatisfaits par la théorie qui prévalait, et estimant que le mystère était encore irrésolu. Pour Amir Siraj et Abraham Loeb, un astéroïde était trop faible pour générer l'impact cataclysmique dont font état les données géologiques. "Les astéroïdes sont des rochers secs dans notre système solaire", plus lents que les comètes, qui elles sont souvent comparées "à des boules de neige sales ou des roches glacées, aux extrémités du système solaire", a expliqué Amir Siraj à l'AFP. C'est donc naturellement que les deux scientifiques se sont demandé si, et comment, une comète pouvait avoir atteint la "planète bleue."