Mission martienne : Perseverance parvient à produire de l'oxygène

Il n'est pas plus gros qu'un grille-pain, selon la propre expression de la NASA, et il est recouvert d'une fine couche d'or : l'instrument expérimental Moxie a réussi à produire un peu d'oxygène, dans une atmosphère martienne qui n'en contient pas. L'enjeu est crucial, puisque cette percée ouvre un peu plus largement la perspective de missions habitées sur la "Planète Rouge".

Cette quantité expérimentale pourrait permettre à un astronaute de respirer pendant dix petites minutes sur Mars. Mais produire de l'oxygène in situ serait également nécessaire à un retour sur Terre, la propulsion d'une fusée depuis le sol martien nécessitant au moins 25 tonnes d'oxygène. Par comparaison, l'oxygène nécessaire à la respiration de quatre astronautes pendant un an est d'un peu plus d'une tonne. Ainsi à plus long terme, selon la NASA, embarquer un descendant du pionnier Moxie, qui lui pèserait environ une tonne, permettrait de produire tout l'oxygène nécessaire à une mission habitée.