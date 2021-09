Apple répare une faille informatique liée au logiciel d'espionnage Pegasus

Ceux-ci, qui avaient déjà joué un rôle clef dans l'exposition de l'espionnage de masse mis en place via Pegasus, ont remarqué cette faille après avoir découvert que l'iPhone d'un militant saoudien avait été infecté via iMessage, la messagerie d'Apple. Selon cette organisation de cybersécurité de l'université de Toronto, Pegasus se sert de cette vulnérabilité "depuis au moins février 2021".

Face à cette alerte, le groupe californien a effectué une mise à jour d'urgence. Il a également félicité les chercheurs pour leur travail et souligné que ce type d'attaques, "ultra-sophistiquées", "coûtent des millions de dollars, ne durent pas longtemps et sont utilisées pour cibler des personnes précises".

Elles ne constituent donc "pas une menace pour la majorité écrasante de nos utilisateurs", a assuré Ivan Krstić, le directeur des systèmes de sécurité d'Apple. "Mais nous continuons de travailler sans répit pour défendre tous nos clients".

Les vols de données et attaques au rançongiciel se sont multipliés ces derniers mois, ciblant différentes entreprises et organisations, dont un opérateur américain d'oléoducs et une grande compagnie aérienne indienne. En juillet dernier, un consortium de 17 médias avait également exposé un scandale d'espionnage de masse via le logiciel espion développé par la société israélienne NSO.