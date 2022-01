De retour de l'espace, un milliardaire japonais "apprécie davantage la Terre"

C'est quand on s'éloigne que l'on se rend compte à quel point on y tient. Le fantasque milliardaire Yusaku Maezawa, qui a passé douze jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS) en décembre avec son assistant, a raconté, vendredi 7 janvier, "apprécier davantage" la Terre depuis son retour sur le plancher des vaches. "On apprécie davantage (...) les saisons, le vent, les odeurs, la perception de diverses choses", a détaillé l'homme d'affaires japonais, qui a fait fortune dans la mode en ligne. "La nourriture" aussi, a-t-il ajouté, confiant avoir depuis fait venir chez lui un chef spécialiste des sushis.

Encore émerveillé par ce séjour à environ 400 kilomètres de distance de la Terre, l'aventurier de l'espace, âgé de 46 ans, a longuement décrit le spectacle vu depuis l'ISS. "C'est très joli en photo mais 100 fois plus beau si on le voit de ses propres yeux", a-t-il affirmé. Face à ce spectacle, il a dit s'être demandé "ce que penseraient les dirigeants du monde, s'ils se réunissaient dans l'espace et parlaient des problèmes de la Terre". Cela "pourrait faire de la Terre un meilleur endroit où vivre", a-t-il estimé.