Aveugle depuis 10 ans, un homme recouvre la vue grâce à une première mondiale

Cette technique innovante associant thérapie génique et stimulation lumineuse, et appelée optogénétique, lui a permis de recouvrer en partie la vue. Aujourd'hui, il ne voit pas les couleurs, mais distingue les contrastes. "Pour quelqu'un qui, comme moi, avait fait le deuil de sa vue, c'est plein d'espoir", explique-t-il à TF1 dans la vidéo en tête de cet article.

Dans la vision normale, les photorécepteurs de la rétine utilisent des protéines capables de réagir à l'énergie lumineuse, les opsines, qui fournissent des informations visuelles au cerveau via le nerf optique. Afin de restaurer la sensibilité à la lumière, le patient s'est vu injecter le gène codant pour l'une de ces protéines, appelée ChrimsonR, qui détecte la lumière ambrée, décrit l'étude, réalisée par des équipes françaises, suisses et américaines, et publiée dans la revue Nature Medicine en mai dernier.

"Sept mois plus tard, il a commencé à rapporter des signes d'amélioration visuelle", expliquent dans un communiqué l'Institut de la Vision (Sorbonne Université/Inserm/CNRS) et l'hôpital parisien des Quinze-Vingts, spécialisé en ophtalmologie.

Magali Taiel, ophtalmologue et directrice médicale de GenSight Biologics - qui a participé à l'étude - , nous souligne que l'image est "un peu particulière, en noir et blanc, avec des contours." Dès lors, le patient "a réappris à voir d'une autre façon, donc ça demande une rééducation. Mais ça marche." Pour la spécialiste, "l'important est que le patient ait une certaine autonomie, dans son environnement, voire à l'extérieur".

"C'est mon cerveau qui voit. Ça donne des images qui sont très particulières : je vois les choses scintiller. Ma perception, c'est de la lumière qui vibre", explique Alain, qui peut désormais voir les passages piétons et redécouvrir sa cuisine. Avec ses lunettes, il est aussi capable de localiser et de toucher des objets, ou encore de compter.

"Si l'optogénétique, technique existant déjà depuis une vingtaine d'années, a révolutionné la recherche fondamentale en neurosciences (...), c'est la première fois au niveau international que cette approche innovante est utilisée chez l'homme et que ses bénéfices cliniques sont démontrés", soulignent l'Institut de la Vision et l'hôpital des Quinze-Vingts, deux organismes français qui ont mené l'essai clinique en association avec l'université de Pittsburgh, (États-Unis), l'Institut d'ophtalmologie moléculaire et clinique de Bâle (Suisse), la société Streetlab et la biotech française GenSight Biologics.

"Les personnes aveugles atteintes de différents types de maladies neurodégénératives des photorécepteurs" mais conservant "un nerf optique fonctionnel" seront "potentiellement éligibles pour le traitement", explique le Pr José-Alain Sahel, fondateur en 2009 de l'Institut de la vision. Néanmoins, "il faudra du temps avant que cette thérapie puisse être proposée", poursuit-il.