Aviation : l'huile de cuisson, carburant du futur ?

La technique est plutôt complexe, car pour obtenir ce carburant, il a fallu collecter les huiles usagées de la restauration rapide, et les traiter à l'hydrogène pour les rendre plus résistantes. "Ensuite, cette biomolécule est mélangée à du carburant traditionnel, type kérosène pour donner ce nouveau carburant", détaille François Cremadeills, le directeur des opérations chez Total Aviation. Autre particularité : son prix. Le SAF de Total coûte quatre fois plus cher à produire que le kérosène d'origine fossile. Notamment parce qu'il subit un traitement spécifique pour supporter les températures très basses en altitude.

Et c'est le passager qui devra payer. Or, 1% de SAF "représente en gros 100 millions d'euros de charges en plus pour les compagnies aériennes opérant sur le territoire français", selon Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Répercuté sur un Paris-Montréal, cela signifierait "4 euros en plus pour un billet d'avion au coût actuel du bio-carburant durable", avance-t-il reconnaissant que ce marché est aujourd'hui "une niche". "Mais avec une expansion du marché, on espère le baisser et le ramener à 2 ou 3 euros", poursuit-il.