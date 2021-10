Bien-être : à quel âge a-t-on le plus de chance d'être heureux ?

Les études scientifiques en tous genres se suivent et se ressemblent. Mais l'une d'elles s'est attachée à répondre à une question pour le moins complexe : à quel âge a-t-on le plus de chance d'atteindre le bonheur ?

Begoña Álvarez, la chercheuse espagnole qui a mené cette étude publiée dans la revue Social Indicators Research, révèle que la période située entre 30 et 34 ans est celle où l'on est, le plus souvent, installé professionnellement et familialement. Et donc plus heureux.

D'après ces travaux, conduits auprès de 28.000 personnes, le bonheur serait en revanche plus difficile à atteindre entre 10 et 14 ans et après 70 ans.