Chariot "intelligent", scanner d'empreinte de pied... : les dernières innovations de la grande distribution pour attirer les clients en magasin

Si certaines enseignes proposent d’ores et déjà à leurs clients de payer leurs courses via leur smartphone, d’autres voient déjà plus loin par le biais de la réalité augmentée, un technologie qui permet de diffuser une image en superposition à ce nous voyons. On pourrait ainsi imaginer l’intégration d’un onglet dédié à la réalité augmentée dans l’application de l’enseigne : une fois que l’utilisateur a renseigné ses préférences de consommation (vous mangez bio, vous avez des allergies, vous êtes vegan, etc.), un pictogramme apparaît sur l’écran dès qu'il pointe la caméra sur un produit : un drapeau français s’il est produit en France ou une croix rouge s’il contient des allergènes, par exemple. On peut aussi imaginer pouvoir visualiser en détail la composition d’un produit ou bien encore la décomposition du prix d’un produit (matière premières, transport, marge du magasin, etc.) pour les enseignes voulant faire preuve de transparence.