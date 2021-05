Chute (incontrôlée) d’une fusée chinoise ce week-end : où va-t-elle retomber sur Terre ?

Mais plusieurs experts ont émis des doutes quant à cette issue. Avec sa masse - entre 10 et 18 tonnes -, il est peu probable que l’étage de Longue-Marche se consume entièrement expliquent-ils. "Vu la taille de l'objet, il y a forcément de gros morceaux qui resteront", prévient Florent Delefie, astronome à l'Observatoire de Paris-PSL. Et d’anticiper "si la fusée est formée de matériaux qui ne se désagrègent pas en rentrant dans l'atmosphère, c'est plus risqué. Ce qui semble être le cas pour Longue-Marche".

Le fait le plus inquiétant est que, vu son altitude d’entre 150 et 250 kilomètres, il est très difficile de déterminer quand et où la fusée atterrira. Ces couches de l'atmosphère étant plus vulnérables aux variations de la densité, "on ne peut pas savoir exactement à quel moment la retombée aura lieu", détaille Nicolas Bobrinsky, chef du département Ingénierie et Innovation à l'agence spatiale européenne (ESA).

Vendredi 7 mai, il est toujours prévu que l’atterrissage ait lieu entre samedi 21h50 (GMT) et dimanche 07h00. La seule certitude est que, l’objet suivant une orbite déterminée, il ne pourra tomber que suivant une latitude qui traverse, par exemple, la Grèce, l'Espagne ou le Maghreb. "Plus on avance dans le temps, plus on peut exclure de zones. Mais nous n'avons pas les instruments pour prévoir suffisamment à l'avance le lieu précis", regrette l’astronome Florent Delefie.