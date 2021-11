Concours Lépine : une table basse transformable en poste de télétravail récompensée

Sa hauteur est entièrement réglable, comme l'illustre cette vidéo , et "elle peut se connecter à tous les ordinateurs portables du marché", a précisé la présentation diffusée avec le dossier de presse du concours Lépine. Imaginée pour télétravailler depuis un canapé, "elle est également dotée de plusieurs espaces de rangement et intègre différentes connectiques."

"L'idée, c'est d'arriver le matin avec son ordinateur portable tout simplement, et quand on commence la journée de télétravail, de connecter l'ordinateur avec un seul câble, d'avoir une table qui contient tout ce qu'il faut pour travailler, et en particulier une (...) position ergonomique pour ne plus se faire mal au dos pour les gens qui ont des petits espaces et qui n'ont pas forcément la place de mettre un bureau dans le salon", a expliqué l'inventeur de 37 ans.