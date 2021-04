Conquête de l'espace : la Chine lance le premier module de sa station spatiale

Cette station peut accueillir de trois astronautes pour six mois et sera rejointe par son équipage le 10 juin 2021, dans le cadre de la mission Shenzhou-12, premier voyage chinois depuis 2016.

La Chine a lancé jeudi 29 avril Tianhe ("Harmonie céleste" en français), le premier module de sa future station spatiale chinoise, baptisée Tiangong ("Palais céleste"). Pesant vingt tonnes, Tianhe sera le cœur de la future station et servira à la piloter. Long de 16,6 m et d'un diamètre de 4,2 m, ce sera le lieu de vie des taïkonautes chinois.

"Elle servira de base à des opérations de plus grande envergure : missions habitées vers la Lune, tourisme spatial, sciences spatiales...", explique Chen Lan, analyste du site GoTaikonauts.com et spécialiste du programme spatial chinois à franceinfo . "Cela devrait lui permettre d'avoir une présence humaine permanente dans l'espace."

Avec l'ISS, chapeautée par la Nasa, l'agence spatiale américaine, il y aura donc deux stations en orbite autour de la Terre. "Politiquement, cela symbolise le renforcement de la concurrence entre États-Unis et Chine", note Chen Lan.

De par sa taille et ses coopérations internationales pour l'instant limitées, la station chinoise n'a toutefois pas les moyens d'être une concurrente de l'ISS, "globalement plus mature et performante", estime Jonathan McDowell. Pékin s'est toutefois dit ouvert à des collaborations avec l'étranger. Des scientifiques chinois et de l'ONU ont ainsi sélectionné des expériences de chercheurs étrangers, qui seront menées dans la future station spatiale chinoise (CSS en anglais).