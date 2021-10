Une "super souris" transgénique pour reproduire les symptômes graves du Covid-19

Pas moins de neuf modifications génétiques ont été nécessaires pour créer cette "super souris". La société lyonnaise genOway a annoncé, lundi, avoir conçu une souris de laboratoire permettant de reproduire "le plus fidèlement possible" les symptômes les plus graves, chez l'homme, d'une infection au Covid-19 et autres types de coronavirus.

Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, de nombreux chercheurs en génétique et immunologie se sont lancés dans une course au rongeur transgénique, afin de tester efficacement traitements et vaccins. Il manque en effet un récepteur sensible au coronavirus, celui qui lui permet d'entrer dans les cellules, aux souris de laboratoires utilisées d'ordinaire pour les infecter efficacement au Covid-19.

Des modèles consistant à implanter un récepteur "humanisé" avaient été mis au point. Mais jusqu'à présent, l'animal ne développait pas des symptômes comparables aux humains. La société a dû modifier génétiquement un modèle de rongeurs et le doter d'un système immunitaire humain complet et fonctionnel pour dépasser cet obstacle.