De retour sur Terre après son passage dans l'espace, Jeff Bezos est "abasourdi" et "stupéfait"

C'est l'aboutissement de plusieurs années d'investissement, de recherches, d'essais et d'échecs. Puis ce furent en quelques minutes un décollage réussi, un vol spatial au-delà de la barrière des 100 km d'altitude, et enfin un retour sur la terre du Texas dans une capsule freinée par trois parachutes géants. Jeff Bezos a matérialisé son "rêve", voir la Terre d'en haut lors d'un vol habité privé, qui aurait dû être le premier de l'Histoire si le patron de Virgin, Richard Branson, ne l'avait inélégamment précédé le 11 juillet dernier.

"Je veux remercier chaque employé d'Amazon", a-t-il lancé des trémolos dans la voix, "et chaque client d'Amazon, parce que les gars, c'est vous qui avez payé pour tout ça. Du fond de mon cœur, merci". Revenant à la question qui lui avait été posée par la modératrice de la conférence, sur ses sensations pendant le vol, il lâchait enfin un énorme "Oh mon dieu !".

S'abandonnant à une brève digression, Bezos a décrit ses quelques minutes à "gravité zéro" comme "si paisibles et flottantes", qu'il lui a semblé fugitivement que c'était en fait "beaucoup plus naturel à l'être humain que la gravité". Puis il a remis son pas dans celui de ses prédécesseurs dans la conquête spatiale : "Tous ceux qui ont été dans l'espace ont dit que ça les avait changés", a-t-il rappelé, "et qu'ils étaient stupéfaits, abasourdis, par la Terre et sa beauté, mais aussi sa fragilité... et je suis entièrement d'accord".

Jeff Bezos voulait aussi passer un message, et a beaucoup insisté sur la perception qu'il avait eue de la fragilité de la "fine couche fragile" qu'est l'atmosphère qui protège la Terre, que nous pensons immense "quand nous évoluons sur cette planète", et à laquelle "nous infligeons des dégâts". "C'est une chose de le reconnaître", a-t-il martelé, "mais c'est autre chose que de voir de vos propres yeux à quel point elle est vraiment fragile."