Minute par minute, comment suivre le décollage de Thomas Pesquet à bord de SpaceX

C'est pour une nouvelle mission de six mois à bord de la Station Spatiale Internationale que Thomas Pesquet s'envolera demain jeudi à bord du Crew Dragon (baptisé Crew-2) de l'entreprise américaine SpaceX. Il ne sera pas seul et sera accompagné de Shane Kimbrough et K. Megan McArthur, astronautes de la Nasa et de Akihiko Hoshide, de la Jaxa (l'agence spatiale japonaise). On vous explique tout.