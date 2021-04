Départ de Thomas Pesquet : qui sont ses trois compagnons de vol ?

Le départ est imminent. À 11 h 49, heure de Paris − 5 h 49, heure locales −, le monde aura les yeux rivés sur la Floride et plus particulièrement Cap Canaveral, d’où partira le vol habité de la NASA et de SpaceX vers la Station spatiale internationale. À bord, Thomas Pesquet, deux astronautes américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, ainsi que le Japonais Akihiko Hoshide. Tous sont déjà allés dans l’espace et se prépare depuis un an pour cette nouvelle mission.

Initialement prévu jeudi, le départ a dû être reporté de vingt-quatre heures en raison "de conditions météorologiques défavorables". Cette fois, l’agence spatiale américaine "prévoit une probabilité de 90 % de conditions météorologiques favorables" pour le décollage et la météo devrait "s’améliorer" le long de la trajectoire.