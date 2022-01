Des empreintes de dinosaures datant de 200 millions d’années découvertes sur la plage du Pays de Galles

Plus précisément, les spécialistes précisent sur le site du musée que ces empreintes ont pu être tracée par un sauropode très précoce ou un animal proche de l’espèce, qui appartient à la période du Trias, courant de 251 à 200 millions d’années avant notre ère, comme le rapporte CNN. Ces animaux géants étaient les plus grands herbivores terrestres : mesurant 20 à 30 mètres de longueur, ils se déplaçaient sur leurs quatre pattes, dotés d’un long cou et d’une longue queue. On compte parmi eux notamment le fameux Diplodocus, l’un des dinosaures les plus connus aujourd’hui.