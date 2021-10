EN DIRECT - Suivez le décollage de la fusée de Jeff Bezos avec, à bord, le "capitaine Kirk" héros de Star Trek

LIVE - "New Shepard", la fusée de Jeff Bezos, s'envole à nouveau ce mercredi à partir 16H pour quelques minutes dans l'espace. Un volà suivre sur LCI, et auquel participe un passager emblématique de la conquête spatiale : William Shatner, qui a incarné le mythique capitaine Kirk de la série "Star Trek."

Captain Kirk dans l'espace. Ce mercredi, la fusée New Shepard de Blue Origin s'envole depuis son site du Texas, direction la ligne Kármán, qui définit à 100km d'altitude, la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Il s'agit du deuxième vol avec des passagers pour la fusée de l'entreprise du milliardaire Jeff Bezos. Ce dernier avait lui-même fait le voyage en juillet dernier. Ce vol, dont le décollage est prévu à 9H, heure locale, soit à partir 16 heures en France (à suivre en direct sur LCI), doit durer 11 minutes entre le moment du décollage et l'atterrissage.

Live CAPTAIN KIRK DANS L'ESPACE

A bord de NewSheppard, William Shatner, qui a incarné le mythique capitaine Kirk de la série Star Trek. À 90 ans, il va devenir la personne la plus âgée à atteindre l'espace. Le 20 juillet dernier, le premier client payant de Blue Origin, un Néerlandais de 18 ans, Oliver Daemen, est devenu, lui, l'astronaute le plus jeune de l'Histoire. 16h23 ⏱️ COMPTE À REBOURS SUSPENDU

Le décompte, qui déclenchera le décollage de NewShepard, a été arrêté à Van Horn dans l'Ouest du Texas. La faute aux vents d'altitude : "les vitesses de vent, à l'altitude des jet-streams sont de l'ordre de 120 à 140 km/h, c'est très rapide et c'est une bonne raison pour faire attention", nous explique Jean-Luc Dauvergne, journaliste scientifique à la revue Ciel & Espace. 14h55 CASTING

La décision de Blue Origin d'inviter l'un des plus emblématiques voyageurs spatiaux de science-fiction n'est pas innocente : elle a contribué à maintenir l'intérêt du public autour de la course engagée entre plusieurs entreprises privées du secteur, à commencer par Richard Branson et Elon Musk. William Shatner, le héros de "Star Trek", va s'envoler dans l'espace avec la fusée de Jeff Bezos 14h53 🚀 LA FUSÉE

La fusée New Shepard, entièrement automatisée et réutilisable, décolle à la verticale. Elle est composée d'un lanceur et d'une capsule au design ultra-moderne, qui se détache en vol.

Ainsi propulsée, elle dépasse ce qu'on appelle la ligne de Karman qui marque, à 100 km d'altitude, la frontière de l'espace selon la convention internationale. 14h52 🚀 L'ÉQUIPAGE

Outre l'acteur canadien, trois autres passagers seront à bord mercredi. Chris Boshuizen est un ancien ingénieur de la Nasa et le cofondateur de Planet Labs, une société américaine qui photographie chaque jour la Terre en haute résolution grâce à des satellites.

Glen de Vries est lui le cofondateur de Medidata Solutions, une entreprise spécialisée dans les logiciels de suivi d'essais cliniques pour l'industrie pharmaceutique.

Enfin, Audrey Powers est une responsable de Blue Origin, en charge notamment des opérations de vol et de la maintenance de la fusée. 14h50 CAPTAIN KIRK DANS L'ESPACE

A bord de NewSheppard, William Shatner, qui a incarné le mythique capitaine Kirk de la série Star Trek. À 90 ans, il va devenir la personne la plus âgée à atteindre l'espace. Le 20 juillet dernier, le premier client payant de Blue Origin, un Néerlandais de 18 ans, Oliver Daemen, est devenu, lui, l'astronaute le plus jeune de l'Histoire.

Les passagers astronautes vont pouvoir évoluer pendant trois à quatre minutes en apesanteur. Ils peuvent alors se détacher de leur siège et flotter quelques instants avant que la capsule ne retombe ensuite sur Terre freinée par trois parachutes et un rétropropulseur. Le lanceur revient de son côté se poser automatiquement non loin de son lieu de décollage.

Qui sont les astronautes présents à bord ?

À son bord, William Shatner, plus connu pour son rôle du commandant James "Jim" Tiberius Kir dans la série de science-fiction "Star Trek", diffusée en 1966 à la télévision.

À 90 ans, l'acteur canadien qui devient l'homme le plus vieux à être envoyé dans l'espace, embarque avec trois autres passagers : Chris Boshuizen est un ancien ingénieur de la Nasa et le cofondateur de Planet Labs, une société américaine qui photographie chaque jour la Terre en haute définition grâce à des satellites. Glen de Vries est lui le cofondateur de Medidata Solutions, une entreprise spécialisée dans les logiciels de suivi d'essais cliniques pour l'industrie pharmaceutique. Enfin, Audrey Powers est une responsable de Blue Origin, en charge notamment des opérations de vol et de la maintenance de la fusée.

La rédaction de LCI Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.